«Без меня меня женили»: Кремль о соглашении по «СП — 2»:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что намерение Германии
добиться продления транзита газа через Украину
не учитывает мнение Москвы
. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.
Фото: Paul Langrock / Nord Stream 2Paul Langrock / Nord Stream 2
«Поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — „без меня меня женили“», — сказал представитель Кремля, комментируя соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2».
По словам Пескова, в заявлении Вашингтона и Берлина не хватает также обращения к Киеву
о том, что « Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита».
Песков также напомнил, что в Кремле готовы обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, но исходят при этой из соображений экономической целесообразности. Он подчеркнул, что «Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления».
В ходе визита бундесканцлера Ангелы Меркель в Вашингтон США и Германия 21 июля достигли договоренности о дальнейшей политике по отношению к «Северному потоку — 2». США отказались от новых санкций в обмен на гарантии Германии обеспечить энергобезопасность европейского рынка и продолжение транзита газа через Украину после 2024 года, когда истечет нынешнее соглашение между Москвой и Киевом.
В частности, Германия обязалась использовать свое влияние на Россию, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзит газа сроком на десять лет. Также Берлин пообещал принять меры, если Москва будет использовать газовый вопрос для политического давления.
Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство уже практически завершено. Киев и его союзники опасаются, что после ввода газопровода в строй Москва откажется от транзита газа через Украину, который обеспечивает страну значительной долей энергоносителей и валютных доходов.