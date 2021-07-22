«Без меня меня женили»: Кремль о соглашении по «СП — 2»:

Фото: Paul Langrock / Nord Stream 2 Paul Langrock / Nord Stream 2

«Поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — „без меня меня женили“», — сказал представитель Кремля, комментируя соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2».

По словам Пескова, в заявлении Вашингтона и Берлина не хватает также обращения к Киеву о том, что « Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита».

Песков также напомнил, что в Кремле готовы обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, но исходят при этой из соображений экономической целесообразности. Он подчеркнул, что «Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления».

В ходе визита бундесканцлера Ангелы Меркель в Вашингтон США и Германия 21 июля достигли договоренности о дальнейшей политике по отношению к «Северному потоку — 2». США отказались от новых санкций в обмен на гарантии Германии обеспечить энергобезопасность европейского рынка и продолжение транзита газа через Украину после 2024 года, когда истечет нынешнее соглашение между Москвой и Киевом.

В частности, Германия обязалась использовать свое влияние на Россию, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзит газа сроком на десять лет. Также Берлин пообещал принять меры, если Москва будет использовать газовый вопрос для политического давления.