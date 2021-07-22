"Мы привыкли, что обычно в ЕСПЧ обычно обращаются отдельные граждане. И в основном иски направлены против российского государства. В этом случае был накоплен огромный пакет материалов. Все они фундаментальные, подкреплены конкретными фактами. Начиная с преступлений, которые совершила нынешняя власть на "майдане". Начиная с государственного переворота, который они там совершили, преследования инакомыслящих. Там же идет речь о запрете использования гражданами русского языка, запрете на получение образования на русском языке, который для многих украинцев является родным, об ограничении избирательных прав многих украинцев по политическим мотивам. Это трагедия с рейсом MH-17 Малайзийских авиалиний, сбитым над Украиной, которая была обязана закрыть воздушное пространство, но не сделала этого. В результате погибло 298 человек. Накопилось очень много... Одно из самых тяжких преступлений, которое совершила Украина, - это перекрытие Северо-Крымского канала, с 2014 этот источник водоснабжения был выключен.
Все эти факты накоплены, обработаны, были собраны конкретные доказательства. Этот пакет, который подготовила Генеральная прокуратура, Следственный комитет, направлен в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Посмотрим, насколько будет объективен ЕСПЧ. Я уверен, что даже один из пунктов этой жалобы достоин того, чтобы Украина понесла соответствующее наказание. А там таких пунктов набирается несколько десятков. Но если это будет спущено на тормозах - у многих в России появятся сомнения в правомочности ЕСПЧ, в его эффективности и целесообразности участия российского государства в этой структуре", - заявил Джабаров.