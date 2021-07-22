Собянин подвел итоги работы "Единой России" в Москве за пять лет

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Собянин провел встречу с кандидатами в Госдуму от «Единой России» и подвел итоги работы партии в Москве.

«Без всяких скидок на обстоятельства, я могу с чистой совестью сказать. Все, что мы обещали в 2016 году, – сделали. Ни одной программы не остановили», - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что Москва 2016 года, перед последними выборами, и Москва 2021 года отличаются, и изменения произошли в лучшую сторону.

«Об этом мы говорили на встрече с кандидатами в депутаты Государственной Думы, которых выдвинула партия «Единая Россия». «Единая Россия» - это политическая сила, которая волочет на себе воз, не занимаясь популизмом, не обещая лишнего, но решая реальные проблемы реальных людей», - сказал Собянин.

По его мнению, альтернативной команды, способной брать на себя ответственность и решать проблемы людей, сейчас нет.