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Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном – МИД

Москва24иещё 4
20 минут назад
Россия поможет Таджикистану в укреплении таджикско-афганской границы на безвозмездной основе. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.
РФ поможет Таджикистану на границе с Афганистаном
Фото: ReutersReuters
"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ", – сказал дипломат.
По словам Руденко, сейчас готовится подписание соответствующего межправительственного соглашения. Он также добавил, что укрепление таджикско-афганской границы является ключевым инструментом, обеспечивающим безопасность южных рубежей ОДКБ.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет предпринимать что-либо по Афганистану, пока ситуация развивается исключительно в границах этой страны. Он отметил, что беспокойство вызывает возможность возникновение неприятностей у союзников РФ.
Политика,Андрей Руденко,Сергей Лавров,Совет коллективной безопасности,МИД,РИА Новости,Россия,Таджикистан,Афганистан,
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