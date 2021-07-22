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В России оценили американо-германское заявление

Прайм
5 минут назад
Враждебная тональность договоренности США и Германии о "Северном потоке 2" противоречит духу переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Враждебная тональность: В РФ оценили заявление США с Германией
Фото: © РИА Новости. Алексей Витвицкий© РИА Новости. Алексей Витвицкий
"Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве", — заявил Антонов на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.
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Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН", — сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности о "Северном потоке 2".
Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов. "Многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями отечественных углеводородов наша страна доказала, что является надежным партнером. Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", — заявил посол.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа."Россия надежный партнер в области энергоресурсов, она доказала это многолетним честным взаимодействием с Европой", — сказал Антонов. Он также
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