Враждебная тональность: В РФ оценили заявление США с Германией

"Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве", — заявил Антонов на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.
"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН", — сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности о "Северном потоке 2".