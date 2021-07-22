Враждебная тональность: В РФ оценили заявление США с Германией

Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов. "Многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями отечественных углеводородов наша страна доказала, что является надежным партнером. Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", — заявил посол.