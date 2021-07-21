Встречу Путина и Алиева показали на видео

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил коллегу за поддержку Азербайджана в борьбе с коронавирусом, отметив, что Россия поставила в страну более 200 тысяч доз "Спутника V". Он также подчеркнул, что "вакцина доказала свою эффективность".