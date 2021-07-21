Встречу Путина и Алиева показали на видео

Лидеры государств подчеркнули, что экономические отношения стран восстанавливаются на фоне пандемии COVID-19.
"В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест, в сфере экономики, и активно работает у нас и межправкомиссия", - добавил Путин.
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил коллегу за поддержку Азербайджана в борьбе с коронавирусом, отметив, что Россия поставила в страну более 200 тысяч доз "Спутника V". Он также подчеркнул, что "вакцина доказала свою эффективность".
Особое внимание лидеры уделили ситуации в Нагорном Карабахе и постконфликтному урегулированию в регионе. Так, Путин поблагодарил Алиева за поиск компромиссных решений.
Президент Азербайджана отметил: "Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается".