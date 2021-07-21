Памфилова: «Иск «Яблока» к ЦИК абсурден и весьма безответственен»

«Вчера партия «Яблоко» подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск», - приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК России.
«Готовы ли избиратели, в том числе и «Яблока», пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объёму увеличится практически в 15 раз?» - поинтересовалась она.