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Памфилова: «Иск «Яблока» к ЦИК абсурден и весьма безответственен»

Алиса Селезнёва
58 минут назад
Иск партии «Яблоко» о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов является абсурдным и «подленьким». Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Памфилова: «Иск «Яблока» к ЦИК абсурден и весьма безответственен»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд из-за отмены трансляций с избирательных участков. В партии сочли, что нельзя отменять трансляции, которые являются «дополнительным механизмом, обеспечивающим принцип открытости деятельности избирательных комиссий».
По словам Памфиловой, видеоотрансляции с участков «для удовлетворения простого любопытства «диванных наблюдателей» обходятся слишком дорого.
«Вчера партия «Яблоко» подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск», - приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК России.
Глава Центризбиркома отметила, что только в Москве «трансляция в Интернет в течение трех суток обошлась бы почти в миллиард рублей».
«Готовы ли избиратели, в том числе и «Яблока», пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объёму увеличится практически в 15 раз?» - поинтересовалась она.
Элла Памфилова также заметила, что ЦИК создал максимально благоприятные условия для наблюдателей, а в странах Запада видеонаблюдение вообще не применяется, так как многими «расценивается, как вторжение в частную жизнь».
19 сентября в России, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Государственной думы, губернаторов регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.
Политика,Элла Памфилова,Центризбирком России,Партия "Яблоко",Госдума,
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