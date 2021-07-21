"Чушь": Захарова о словах главы МИД Украины о Черном море

Ранее Кулеба, комментируя итоги визита президента Украины Владимира Зеленского
в Грузию, заявил, что Киев может представить предложения по противодействию России в Черном море, эти инициативы обсуждаются с Грузией, Молдавией и членами НАТО
. По его словам, "если страны Черного моря и члены НАТО, плюс Украина, Грузия, можно найти место и для Молдавии в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне".