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Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море

ТАССиещё 2
49 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что РФ якобы может превратить Черное море в свое внутреннее озеро.
"Чушь": Захарова о словах главы МИД Украины о Черном море
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС
Как отметила дипломат, Кулеба заявил, что знает, как помешать России "превратить Черное море в свое внутреннее озеро", он считает, что Россия якобы может поделить море пополам и "начнет полностью властвовать в своей зоне". "Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", - написала Захарова в среду в Telegram-канале.
Ранее Кулеба, комментируя итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию, заявил, что Киев может представить предложения по противодействию России в Черном море, эти инициативы обсуждаются с Грузией, Молдавией и членами НАТО. По его словам, "если страны Черного моря и члены НАТО, плюс Украина, Грузия, можно найти место и для Молдавии в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне".
Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,НАТО,МИД,Россия,Украина,
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