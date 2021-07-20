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«Ид Мубарак!»: Путин поздравил Алиева с праздником Курбан-байрам

Daily Stormиещё 6
1 час назад
Президент России Владимир Путин обратился к своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с традиционным приветствием в праздник Курбан-байрам. В ходе переговоров в Москве главы государств обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, а также торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
«Ид Мубарак!»: Путин поздравил Алиева с праздником Курбан-байрам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Одним из самых важных вопросов остаётся урегулирование ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете этому особо большое внимание, значение, — отметил Путин. —Хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения. Они всегда самые сложные. Если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать».
Алиев подчеркнул, что Азербайджан настроен на то, чтобы обстановка в Нагорном Карабахе восстанавливалась безболезненно.
«Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно, и думаю, общими усилиями нам это удается», — сказал он.
Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Москва,
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