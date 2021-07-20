«Ид Мубарак!»: Путин поздравил Алиева с праздником Курбан-байрам

«Одним из самых важных вопросов остаётся урегулирование ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете этому особо большое внимание, значение, — отметил Путин. —Хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения. Они всегда самые сложные. Если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать».
«Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно, и думаю, общими усилиями нам это удается», — сказал он.