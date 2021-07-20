Матвиенко нашла способ искоренить бедность

Матвиенко отметила, что пандемия поставила под угрозу достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. В то же время, распространение COVID-19 стало серьезным вызовом системе образования, "одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", подчеркнула она. В России, по словам Матвиенко, принятые в начале пандемии меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности.