Матвиенко нашла способ искоренить бедность

"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - заявила политик.
Матвиенко отметила, что пандемия поставила под угрозу достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. В то же время, распространение COVID-19 стало серьезным вызовом системе образования, "одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", подчеркнула она. В России, по словам Матвиенко, принятые в начале пандемии меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности.
"Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сказала спикер.
Ранее Матвиенко заявила, что "с гендерным равенством не все в порядке" в Генпрокуратуре
. Перед этим сенатор Николай Федоров
отметил, что за 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. По его словам, "отсутствие женского взгляда может сильно деформировать картину мира". В свою очередь, спикер попросила Совета Федерации проинформировать генпрокурора Игоря Краснова
об озабоченности Совета Федерации такой тенденцией.