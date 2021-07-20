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Матвиенко назвала способ искоренить бедность

News.ruиещё 6
2 часа назад
Искоренить бедность и повысить качество жизни людей невозможно без достижения гендерного равенства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин, сообщает РИА "Новости".
Матвиенко нашла способ искоренить бедность
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - заявила политик.
Матвиенко отметила, что пандемия поставила под угрозу достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. В то же время, распространение COVID-19 стало серьезным вызовом системе образования, "одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", подчеркнула она. В России, по словам Матвиенко, принятые в начале пандемии меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности.
"Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сказала спикер.
Ранее Матвиенко заявила, что "с гендерным равенством не все в порядке" в Генпрокуратуре. Перед этим сенатор Николай Федоров отметил, что за 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. По его словам, "отсутствие женского взгляда может сильно деформировать картину мира". В свою очередь, спикер попросила Совета Федерации проинформировать генпрокурора Игоря Краснова об озабоченности Совета Федерации такой тенденцией.
Политика,Игорь Краснов,Николай Федоров,Валентина Матвиенко,ШОС,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,РИА Новости,
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