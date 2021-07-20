"В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России, - сказал Козак, отвечая на вопрос о том, что может сделать Москва, чтобы предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. - Все, что мы можем сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция".

При этом, оценивая перспективы получения Украиной членства в альянсе, Козак высказал сомнения, что это может произойти достаточно скоро. "Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - сказал он.

Вклад США в восстановление мира на Украине

Россия не имеет возражений против подключения к действующим переговорным форматам по урегулированию конфликта в Донбассе новых участников, включая США, если речь идет о мирных инициативах, заявил Козак.

"У нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях, о мирном политическом урегулировании конфликта", - сказал он. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, Москва будет против, подчеркнул Козак.

При этом он выразил уверенность, что новая администрация США , используя свое влияние на Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности.

"Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении", - отметил Козак.

Украина войдет в НАТО раньше, чем в Европейский союз. Такую позицию высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Лига».

По его словам, Украина движется по пути реформ, что является одним из требований альянса. Однако некоторые страны, считает Кулеба, превратили реформы в оправдание нежелания принимать Киев в организацию.

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«Мы, безусловно, несем долю ответственности за динамику нашего прогресса. Но также есть силы, которые просто были бы счастливы держать нас еще десятилетиями на этом крючке реформ, постоянно рассказывая, что им мало, и мало, и мало, и мало», — пояснил он.

Однако глава МИД Украины дал свой прогноз на сроки вступления страны в НАТО.

«По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — сказал Кулеба.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы вступить в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет.

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«Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО», — рассказал он немецкой газете Handelsblatt.

Премьер отметил, что страна уже тесно сотрудничает с НАТО. Шмыгаль напомнил, что это подтвердил и генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг , заявив, что «двери НАТО открыты для Украины».

По его словам, существуют две причины, почему Украина не вступила в ЕС. Первая — это незаконченная работа государства над европейскими стандартами, а вторая — ряд стран Евросоюза, которые скептически относятся к дальнейшему расширению объединения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе и перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, стремление Киева в альянс может добавить нестабильности.

«Устремление [Киева] в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядной напряженности по всему периметру наших границ», — сказал он в интервью Первому каналу.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина войдет в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя предметного разговора по поводу перспектив вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в ходе Батумской международной конференции, пишет ТАСС.

Зеленский отметил, что ожидает соответствующего диалога в рамках саммита ЕС и стран-участниц программы «Восточное партнерство», который пройдет в декабре. По его словам, без этого обсуждения мероприятие не будет целесообразным.

«Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война, нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще», — добавил он.

Зеленский также раскритиковал ЕС из-за того, что Украина не была приглашена на Конференцию по будущему Европы.

«Не мы ли являемся частью ее будущего? Если кто-то из стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что во время саммита Евросоюз должен продемонстрировать «четкое видение отношений с ближайшими партнерами». Он также выразил надежду на вступление Украины в ЕС.

«Я верю, что мы вместе с вами дойдем до этой мечты и вместе обозначим пополнение европейской семьи тремя сестрами — Украиной, Грузией и Молдавией», — заключил украинский президент.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяют внеблоковый статус Киева и фиксируют «европейский выбор» Украины.

Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проходил в июне 2021 года, 48% опрошенных проголосовали бы за присоединение к альянсу.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые были представлены сегодня, 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как свидетельствуют полученные результаты, против вступления в НАТО высказались 24%. Еще 28% не определились по этому вопросу или не стали бы участвовать в таком референдуме. Социологи подчеркивают, что доля определившихся противников вступления в альянс на Украине упала до исторического минимума.

В случае проведения референдума участие в голосовании приняли бы 72% всех, кто имеет право голосовать. При этом голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов — за вступление Украины в НАТО, 34% — против, отмечают социологи.

Опрос был проведен с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews), статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.