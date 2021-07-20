Путин угостился мороженым на МАКСе и попал на видео

Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).

В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант.

Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним.