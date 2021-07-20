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Путин угостился мороженым на МАКСе и попал на видео

Юрий Столбов
32 минуты назад
Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).
В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант.
Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним.
«Денис, ты заплатил?» – в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку.
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