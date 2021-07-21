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Глава Свердловской области призвал мэров отдать машины врачам

RT на русскомиещё 4
58 минут назад
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными COVID-19.
Российский губернатор призвал мэров отдать машины врачам
Фото: gubernator96.rugubernator96.ru
«Я решил... отдать часть машин правительства Свердловской области больницам», — написал он в своём Instagram-аккаунте.
Куйвашев напомнил, что в 2020 году, когда ситуация с COVID-19 тоже была непростой, он обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций врачам, и многие пошли навстречу.
«И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь», — заключил он.
В июне Куйвашев объявил об отмене массовых мероприятий в регионе из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.
Политика,Евгений Куйвашев,Правительство Свердловской области,Свердловская Область,
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