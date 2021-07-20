Песков объяснил решение развивать в России гиперзвуковое оружие

Впервые о гиперзвуковом комплексе «Авангард» и другом супероружии российский лидер рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам главы государства, крылатый боевой блок данного комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Позже он неоднократно отмечал, что российское новейшее оружие не имеет аналогов в мире.