Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Мусульмане всего мира во вторник отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам. В Московской соборной мечети праздничная молитва и проповедь прошли утром без участия прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Во время намаза присутствовали только сотрудники мечети и духовенство. Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку.