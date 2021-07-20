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Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

BFM.RUиещё 15
1 час назад
Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава государства отметил ценности ислама, которые служат укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия России.
Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Мусульмане всего мира во вторник отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам. В Московской соборной мечети праздничная молитва и проповедь прошли утром без участия прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Во время намаза присутствовали только сотрудники мечети и духовенство. Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку.
Политика,Владимир Путин,Россия,
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