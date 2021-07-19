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Путин отчитал трех чиновников на совещании. «Разве это сделано?»

Ura.Ru
2 минуты назад
Президент России Владимир Путин отчитал чиновников на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила Путину, работа по очистным сооружениям в Иркутской области идет по графику и денег достаточно. Президент был недоволен тем, что в Улан-Удэ не выделили деньги на строительство имущественных сооружений.
«Разве это сделано?»: Путин отчитал чиновников на совещании
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Там должны были выделить деньги из резервного фонда правительства, разве это сделано? Деньги значит не выделены. Что там искать деньги то? Там принято решение из резервного фонда правительства профинансировать. Министр строительства на связи? Когда сделаем?» — сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом, которое транслирует телеканал «Россия 24».
Министр строительства Ирек Файзуллин отметил, что отрабатывают этот вопрос и пообещал завершить строительство в ближайшее время. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что они с Минстроем на связи по этому вопросу.
«Министр подготовил предложение о выделении 92 миллионов рублей на решение этой задачи. В ближайшее время внесем деньги и проблему решим», — сказал Силуанов.
Также Путин спросил, когда будут завершены работы по Байкалу. В Минстрое пообещали закончить до 15 августа. Файзуллин отметил, что материал готов, министерства в процессе переговоров и понадобятся еще две недели. Силуанов пообещал решить вопрос раньше, чем через две недели.
Политика,Виктория Абрамченко,Ирек Файзуллин,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минстрой,Правительство РФ,Иркутская Область,Улан-Удэ,
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