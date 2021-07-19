«Разве это сделано?»: Путин отчитал чиновников на совещании

Также Путин спросил, когда будут завершены работы по Байкалу. В Минстрое пообещали закончить до 15 августа. Файзуллин отметил, что материал готов, министерства в процессе переговоров и понадобятся еще две недели. Силуанов пообещал решить вопрос раньше, чем через две недели.