«Разве это сделано?»: Путин отчитал чиновников на совещании

«Там должны были выделить деньги из резервного фонда правительства, разве это сделано? Деньги значит не выделены. Что там искать деньги то? Там принято решение из резервного фонда правительства профинансировать. Министр строительства на связи? Когда сделаем?» — сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом, которое транслирует телеканал «Россия 24».
«Министр подготовил предложение о выделении 92 миллионов рублей на решение этой задачи. В ближайшее время внесем деньги и проблему решим», — сказал Силуанов.