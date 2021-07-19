Мишустин уволил замминистра энергетики Яновского

«Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Яновский занимал должность замминистра с 1998 года, сначала в министерстве топлива и энергетики, затем – просто энергетики. С 2004 года после образования министерства промышленности и энергетики руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства и здесь. Последнее назначение было в июне 2008 года - на пост замминистра энергетики РФ, на котором он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.