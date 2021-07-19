"Санитарный щит": РФ защитят от завоза опасных инфекций за 30 млрд

По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций и к 2024 году обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. Также планируется модернизировать существующие и простроить новые лаборатории, обеспечить биологическую безопасность страны.