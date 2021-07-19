«Туда меня еще не сватали»: Поклонская прокомментировала слухи о новой должности

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Ранее Наталья Поклонская заявила об отказе от участия в предстоящих выборах в Госдуму и отметила, что ее ждет интересная работа в Крыму. При этом парламентарий подчеркнула, что о завершении политической карьеры речи не идет.

Сегодня Telegram-канал « Октагон.Крым » со ссылкой на свои источники написал, что ушедший в отпуск министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев в ближайшее время покинет свою должность. Минприроды Крыма возглавит Наталья Поклонская и таким образом «выполнит своё обещание вернуться к работе в Крыму в форме», подчеркивается в сообщении.

Однако сама Поклонская не подтвердила эту информацию.

«Туда меня еще не сватали», - написала она.