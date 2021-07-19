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«Туда меня еще не сватали»: Поклонская прокомментировала слухи о новой должности

Алиса Селезнёва
43 минуты назад
Экс-прокурор, депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о том, что ее новым местом работы может стать Минприроды Крыма.
«Туда меня еще не сватали»: Поклонская прокомментировала слухи о новой должности
Фото: ТАССТАСС
Ранее Наталья Поклонская заявила об отказе от участия в предстоящих выборах в Госдуму и отметила, что ее ждет интересная работа в Крыму. При этом парламентарий подчеркнула, что о завершении политической карьеры речи не идет.
Сегодня Telegram-канал «Октагон.Крым» со ссылкой на свои источники написал, что ушедший в отпуск министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев в ближайшее время покинет свою должность. Минприроды Крыма возглавит Наталья Поклонская и таким образом «выполнит своё обещание вернуться к работе в Крыму в форме», подчеркивается в сообщении.
Однако сама Поклонская не подтвердила эту информацию.
«Туда меня еще не сватали», - написала она.
В прошлом году Поклонская жестко высказалась об экологической ситуации в Крыму. Она призвала обратить внимание на то, что в условиях отсутствия пресной воды на полуострове продолжали работать крупнейшие химические заводы. Нужно позаботиться об экологии, чтобы «не кормить в Сиваше новое крымское Лох-Несское чудовище», заметила депутат.
Политика,Геннадий Нараев,Наталья Поклонская,Минприроды,Госдума,Республика Крым,
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