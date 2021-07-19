«Туда меня еще не сватали»: Поклонская прокомментировала слухи о новой должности

Ранее Наталья Поклонская заявила об отказе от участия в предстоящих выборах в Госдуму и отметила, что ее ждет интересная работа в Крыму. При этом парламентарий подчеркнула, что о завершении политической карьеры речи не идет.
В прошлом году Поклонская жестко высказалась об экологической ситуации в Крыму. Она призвала обратить внимание на то, что в условиях отсутствия пресной воды на полуострове продолжали работать крупнейшие химические заводы. Нужно позаботиться об экологии, чтобы «не кормить в Сиваше новое крымское Лох-Несское чудовище», заметила депутат.