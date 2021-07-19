«Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия московских властей, отменивших с понедельника требование о QR-кодах в столичных ресторанах.
«В любом случае руководители регионов все время принимают решения с учетом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей... Также, разумеется, решение принимается и с учетом поддержания жизнеспособности экономики... опять же исходя из интересов людей», – сказал Песков, добавив, что каждый раз власти пытаются найти «золотую середину».