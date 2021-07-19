Прежде всего, Кузьмин обратил внимание на вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны в период существования Советского Союза, которые ранее не принадлежали Киеву.

«Это говорит о том, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, данные территории: с чем пришла, с тем и должна была уйти. По факту Украина вышла из СССР и сохранила за собой Донбасс, Крым, Херсон, Николаев, Одессу и западные регионы с их огромным населением и общесоюзной собственностью. Вот почему Путин полагает, что Россия, цитирую, «была ограблена», – сказал Кузьмин.

Также украинский депутат выделил тезис российского лидера о превращении Украины в «антироссийский проект» после государственного переворота в 2014 году. При этом Кузьмин не забыл упомянуть такие действия нынешних властей Украины, как «ущемление прав граждан, которые исповедуют общие для славян культурные, языковые и религиозные ценности», и гонения в отношении оппозиционеров.

«Также Путин заявил, что РФ не допустит того, чтобы украинские власти использовали земли, ранее принадлежавшие России, и проживающее там население против России. Российский лидер предупредил Киев, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – добавил Кузьмин.

Парламентарий считает, что из статьи Владимира Путина вытекает, что эти действия, так же как и принудительная украинизация русскоязычного населения Украины, могут обусловить утрату украинской государственности.