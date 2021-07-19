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Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
28 минут назад
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине.
"Нас ждут тяжелые времена": На Украине отреагировали на статью Путина
Фото: ТАССТАСС
Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости».
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Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву.
«Это означает, что Украина могла выйти из СССР только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин.
Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом, парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей» и репрессии против оппозиционеров.
«И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин.
По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, также, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности.
«Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты – международники. Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена...» – заключил Кузьмин.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Политика,В мире,Ренат Кузьмин,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,МИД,РИА Новости,Киев,Украина,
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