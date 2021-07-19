"Нас ждут тяжелые времена": На Украине отреагировали на статью Путина

Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье
«Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил
Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили
миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься
от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.