Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Координировать действия вице-премьеров будут в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин.

По словам Мишустина, решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые выполняют вице-премьеры в правительстве.