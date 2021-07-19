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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

BFM.RUиещё 55
8 минут назад
Премьер Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Они будут отвечать за социальное развитие, эффективность расходования бюджетных средств и за то, насколько эти траты соответствуют запросам людей, как соблюдается бюджетная дисциплина. Кроме того, внимание должно быть уделено поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, передает «Интерфакс».
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Фото: ТАССТАСС
Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев останется быть ответственным за Дальний Восток, Александр Новак становится куратором Северо-Кавказского федерального округа, Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин — за Южный Федеральный округ, Дмитрий Чернышенко — за Приволжский федеральный округ.
Координировать действия вице-премьеров будут в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин.
По словам Мишустина, решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые выполняют вице-премьеры в правительстве.
Политика,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Татьяна Голикова,Юрий Трутнев,Юрий Борисов,Александр Новак,Марат Хуснуллин,Интерфакс,
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