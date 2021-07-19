Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Вице-премьер Виктория Абрамченко
будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова
— Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
останется быть ответственным за Дальний Восток, Александр Новак
становится куратором Северо-Кавказского федерального округа, Юрий Борисов
будет отвечать за Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин
— за Южный Федеральный округ, Дмитрий Чернышенко
— за Приволжский федеральный округ.