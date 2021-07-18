Депутат Рады назвал ошибки, решившие судьбу «Северного потока — 2»

Кроме того, Дунда полагает, что украинским переговорщикам стоило бы большее внимание уделять вопросу «угрозы национальной безопасности», которую якобы несет Киеву строительство газопровода из России в Европу по дну Балтики. Также, по мнению депутата, украинцам не надо было акцентировать внимание европейцев на своих возможных финансовых потерях в случае прекращения транзита российского газа через свою территорию.