Депутат Рады назвал ошибки, решившие судьбу «Северного потока — 2»

Кроме того, Дунда полагает, что украинским переговорщикам стоило бы большее внимание уделять вопросу «угрозы национальной безопасности», которую якобы несет Киеву строительство газопровода из России в Европу по дну Балтики. Также, по мнению депутата, украинцам не надо было акцентировать внимание европейцев на своих возможных финансовых потерях в случае прекращения транзита российского газа через свою территорию.
Напомним, что на данный момент укладка труб газопровода «Северный поток — 2» завершена на 98%. Ожидается, что эти работы будут полностью завершены до конца текущего лета. После этого вопрос начала перекачки газа по его двум веткам будет зависеть от сроков и условий сертификации на уровне европейских регуляторов.