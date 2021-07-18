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Депутат Рады назвал ошибки, решившие судьбу «Северного потока — 2»

Елена Прошина
35 минут назад
Депутат Верховной рады Олег Дунда перечислил две ошибки властей Украины, которые привели к провалу попыток Киева воспрепятствовать прокладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
Депутат Рады назвал ошибки, решившие судьбу «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нужно признать честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», — считает Дунда.
Украинский политик считает, что руководство его страны в ходе переговоров с властями Германии и Франции о судьбе «Северного потока — 2» не учло влияние общественного мнения населения европейских стран. Депутат считает, что Украина ошибалась, когда не доносила свою позицию до граждан Европы, считая, что достаточно общения с руководством стран ЕС.
Кроме того, Дунда полагает, что украинским переговорщикам стоило бы большее внимание уделять вопросу «угрозы национальной безопасности», которую якобы несет Киеву строительство газопровода из России в Европу по дну Балтики. Также, по мнению депутата, украинцам не надо было акцентировать внимание европейцев на своих возможных финансовых потерях в случае прекращения транзита российского газа через свою территорию.
Напомним, что на данный момент укладка труб газопровода «Северный поток — 2» завершена на 98%. Ожидается, что эти работы будут полностью завершены до конца текущего лета. После этого вопрос начала перекачки газа по его двум веткам будет зависеть от сроков и условий сертификации на уровне европейских регуляторов.
Политика,Верховная Рада,ЕС,Киев,Украина,
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