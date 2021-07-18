В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Захарова объяснила, почему Россия ведет диалог с террористами

Ювелина Бернст
1 час назад
Россия, поддерживая контакты с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ), призывает их к переговорам с правительством Афганистана, выполняя положения резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Захарова объяснила, почему Россия ведет диалог с террористами
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС
В марте 2020 года была принята резолюция, в которой написано о приоритете, необходимости и поощрении к проведению межафганских переговоров, напомнила Захарова.
Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов, отметила представитель МИД.
Однако она также обратила внимание на то, что талибы являются частью межафганского диалога, который Совбез призвал все страны поощрять.
По мнению Захаровой, в этом нет никакого противоречия - Москва исполняет резолюцию Совбеза.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.
Политика,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Талибан,Администрация США,Совбез ООН,МИД,Россия,Афганистан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители