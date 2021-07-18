Захарова объяснила, почему Россия ведет диалог с террористами

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС
В марте 2020 года была принята резолюция, в которой написано о приоритете, необходимости и поощрении к проведению межафганских переговоров, напомнила Захарова.
Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов, отметила представитель МИД.
Однако она также обратила внимание на то, что талибы являются частью межафганского диалога, который Совбез призвал все страны поощрять.
По мнению Захаровой, в этом нет никакого противоречия - Москва исполняет резолюцию Совбеза.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США
до 11 сентября закончить вывод войск из республики.