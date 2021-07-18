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В Японии сняли обвинения с 70-летнего "российского шпиона"

Газета.Ru
54 минуты назад
Прокуратура префектуры Канагава в Японии вынесла постановление об отсутствии в деле против 70-летнего Кадзуо Миясака состава преступления. Об этом сообщает TV Asahi News.
В Японии сняли обвинения с 70-летнего "российского шпиона"
Фото: Eugene Hoshiko/APEugene Hoshiko/AP
Мужчину обвиняли в шпионаже в пользу России.
Отмечается, что детали дела прокуратура не стала раскрывать.
10 июня японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгового представительства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.
Кадзуо Миясака на протяжении длительного времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы.
В СМИ появилась информация, что японский ученый мог делиться данными о секретном космическом беспилотнике США. За это Миясака якобы получил от торгового представительства России в Японии 10 млн иен (около $91 тыс.).
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