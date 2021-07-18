В Японии сняли обвинения с 70-летнего "российского шпиона"

10 июня японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгового представительства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.

В СМИ появилась информация, что японский ученый мог делиться данными о секретном космическом беспилотнике США. За это Миясака якобы получил от торгового представительства России в Японии 10 млн иен (около $91 тыс.).