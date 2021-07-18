«Больные люди»: Политолог прокомментировал вызов Шойгу на Украину

"Идея не так чтобы свежая, в 2016 году примерно такой карамболь тамошняя государственная система уже учудила. < > Вот только интересно, почему министра обороны вызвали в Мариуполь? Что не сразу в Киев? Он человек мобильный, в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией", - написал Сатановский.
"Прислал бы в Кремль повестку, в принятом теперь на Украине стиле. "Быть там-то и там-то, к такому-то часу... По-русски не разговаривать, глаза не отводить, газ поставлять, деньги платить..." И если его пошлют, а то и вовсе проигнорируют, жаловаться на Путина всем, до кого доберется. Макрону, Меркель, Байдену... Больные люди. На всю голову больные", - подытожил Сатановский.