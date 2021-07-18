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«Больные люди»: Политолог прокомментировал вызов Шойгу на Украину

Ювелина Бернст
1 час назад
Политолог Евгений Сатановский высказался в своем Telegram-канале "Армагеддоныч" о вызове на допрос министра обороны России Сергея Шойгу службой безопасности Украины.
«Больные люди»: Политолог прокомментировал вызов Шойгу на Украину
Фото: СкриншотСкриншот
"Идея не так чтобы свежая, в 2016 году примерно такой карамболь тамошняя государственная система уже учудила. < > Вот только интересно, почему министра обороны вызвали в Мариуполь? Что не сразу в Киев? Он человек мобильный, в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией", - написал Сатановский.
Политолог задался вопросом, не надумал ли президент Украины Владимир Зеленский «вызвать к себе на ковер» своего российского коллегу Владимира Путина?
"Прислал бы в Кремль повестку, в принятом теперь на Украине стиле. "Быть там-то и там-то, к такому-то часу... По-русски не разговаривать, глаза не отводить, газ поставлять, деньги платить..." И если его пошлют, а то и вовсе проигнорируют, жаловаться на Путина всем, до кого доберется. Макрону, Меркель, Байдену... Больные люди. На всю голову больные", - подытожил Сатановский.
Согласно повестке, глава Минобороны РФ должен явиться в Мариуполь 20 июля. На Украине ему вменяют «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей». Аналогичную повестку вручили российскому бизнесмену Константину Малофееву.
Политика,Константин Малофеев,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Евгений Сатановский,Владимир Путин,Министерство обороны,СБУ,Россия,Украина,
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