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Вместе с Шойгу на допрос СБУ вызвали российского олигарха

Ювелина Бернст
1 час назад
Помимо министра обороны России Сергея Шойгу Служба безопасности Украины вызвала на допрос российского бизнесмена Константина Малофеева. Об этом пишет "Главком".
Российского олигарха вызвали на допрос в СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным портала, СБУ выписала Малофееву такую же повестку, как и Шойгу. Ведомство намерено вручить им письменное подозрение по статье «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей». Украинские правоохранители также хотят провести с ними следственные действия.
Шойгу и Малофеева уже вызывало на допрос МВД Украины в 2014 году.
В 2016 году генпрокурор Украины заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, обвинив их в "преступлениях против основ нацбезопасности Украины". В 2017 году повестки выписали замам министра обороны Николаю Панкову и Дмитрию Булгакову, а также заместителю главкома ВМФ Александру Федотенкову. А в феврале 2021 года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий не доходило.
Политика,Андрей Картаполов,Александр Федотенков,Константин Малофеев,Дмитрий Булгаков,Сергей Шойгу,Министерство обороны,СБУ,МВД,Россия,
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