Российского олигарха вызвали на допрос в СБУ

По данным портала, СБУ выписала Малофееву такую же повестку, как и Шойгу. Ведомство намерено вручить им письменное подозрение по статье «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей». Украинские правоохранители также хотят провести с ними следственные действия.