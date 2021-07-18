Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка

Дэвид Петреус стоял во главе американского ЦРУ с сентября 2011 года по ноябрь 2012 года. Прежде он возглавлял Центральное командование ВС США. Курировал операции американских военных в Ираке, Афганистане, на Ближнем Востоке и в Средней Азии.