В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка

Елена Прошина
22 минуты назад
Бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус в разгар вооруженных столкновений в Донбассе подготовил стратегию захвата столицы региона. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его слова приводит РБК.
Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Он говорит: A, B, C, D — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. Говорит: «Сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать», — припомнил Саакашвили план Петреуса 2014 года.
Грузинский политик утверждает, что узнал о военных планах экс-главы ЦРУ после того, как украинские вооруженные силы в июле 2014 года захватили Славянск и Краматорск в Донбассе. Саакашвили получил тогда от Петреуса СМС-сообщение с кратким изложением стратегии действий ВСУ, которые они должны предпринять для скорейшего захвата Донецка. Экс-президент Грузии утверждает, что переслал это сообщение Петру Порошенко, который тогда был президентом Украины. По словам Саакашвили, реакции на свое сообщение со стороны украинского главнокомандующего он так и не получил.
Дэвид Петреус стоял во главе американского ЦРУ с сентября 2011 года по ноябрь 2012 года. Прежде он возглавлял Центральное командование ВС США. Курировал операции американских военных в Ираке, Афганистане, на Ближнем Востоке и в Средней Азии.
Политика,Дэвид Петреус,Михаил Саакашвили,Петр Порошенко,ЦРУ,Донецк,Грузия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители