Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка

Грузинский политик утверждает, что узнал о военных планах экс-главы ЦРУ после того, как украинские вооруженные силы в июле 2014 года захватили Славянск и Краматорск в Донбассе. Саакашвили получил тогда от Петреуса СМС-сообщение с кратким изложением стратегии действий ВСУ, которые они должны предпринять для скорейшего захвата Донецка. Экс-президент Грузии утверждает, что переслал это сообщение Петру Порошенко
, который тогда был президентом Украины. По словам Саакашвили, реакции на свое сообщение со стороны украинского главнокомандующего он так и не получил.