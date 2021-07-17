Кудрин рассказал о помощи Путину в начале карьеры

«Я был первым заместителем мэра Санкт-Петербурга одновременно с Путиным. Мы подали в отставку то ли через день, то ли через два-три дня после проигрыша Собчака на выборах. В общем, мы приехали практически одновременно», — рассказал Кудрин в интервью «Коммерсанту».
«Я знал, что Владимир Владимирович тоже ищет работу, и мы стали думать вместе об этом, < >, Это не я был даже инициатором. Там были и другие наши же коллеги, друзья питерские, кто и такой вариант предложили, и он его принял», — отметил он.