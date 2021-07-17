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Кудрин рассказал о помощи Путину в начале его карьеры

Ura.Ru
26 минут назад
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о переезде нынешнего Президента РФ Владимира Путина в Москву в 1996 году. По словам экс-министра финансов страны, в столицу они переехали одновременно.
Кудрин рассказал о помощи Путину в начале карьеры
Фото: ТАССТАСС
«Я был первым заместителем мэра Санкт-Петербурга одновременно с Путиным. Мы подали в отставку то ли через день, то ли через два-три дня после проигрыша Собчака на выборах. В общем, мы приехали практически одновременно», — рассказал Кудрин в интервью «Коммерсанту».
После переезда в Москву, Кудрина пригласили работать в администрацию президента, где он занял пост замруководителя АП. По его словам, он не выступал инициатором приглашения Путина на работу в администрацию, но думал об этом.
«Я знал, что Владимир Владимирович тоже ищет работу, и мы стали думать вместе об этом, < >, Это не я был даже инициатором. Там были и другие наши же коллеги, друзья питерские, кто и такой вариант предложили, и он его принял», — отметил он.
Ранее экс-зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков не стал преемником Бориса Ельцина, из-за ошибок прошлого. В итоге к власти пришел нынешний российский лидер Владимир Путин, передает Царьград.
Политика,Алексей Дьяченко,Алексей Кудрин,Евгений Примаков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Счетная палата,Санкт-Петербург,Москва,
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