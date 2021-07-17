«Единая Россия» запустила онлайн-сбор предложений граждан в свою партийную программу

Оставить свои пожелания к программе ЕР можно по адресу np.er.ru. Сделать это можно либо в форме голосования в одном из девяти разделов ресурса, либо сформулировав свои предложения в специальной форме. Также имеется возможность заполнить бумажную анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или в приемной депутата от округа, где зарегистрирован человек.