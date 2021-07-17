«Единая Россия» запустила онлайн-сбор предложений граждан в свою партийную программу

Оставить свои пожелания к программе ЕР можно по адресу np.er.ru. Сделать это можно либо в форме голосования в одном из девяти разделов ресурса, либо сформулировав свои предложения в специальной форме. Также имеется возможность заполнить бумажную анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или в приемной депутата от округа, где зарегистрирован человек.
Среди проблематики, которую «Единая Россия» уже обсуждает в качестве элементов своей программы, называются такие темы как увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, налоговые льготы для компаний, решающих жилищные проблемы семей, поддержка пожилых граждан, ухаживающих за внуками, расширение возможностей применения маткапитала и ряд прочих. Кроме того, поднимаются вопросы поддержки детей-инвалидов, улучшение для них доступности городской среды и помощи людям с расстройствами слуха в получении образования и трудоустройства.