Регионы проведут прямые линии по поручению Путина

По данным АНО «Диалог Регионы», чаще всего россияне обращались к главам субъектов с таким вопросами, как недоступность медицинской помощи, благоустройство территории (дороги, дворы, детские площадки), выплаты для детей, вакцинация от коронавируса и строительство образовательных учреждений.
Руководители Центров управления регионов (ЦУР) Ростовской, Оренбургской и Курской областей рассказали, что жители данных субъектов через систему «Инцидент Менеджмент» обращаются к губернаторам с вопросами на те же темы: вакцинация, дорожная инфраструктура, ЖКХ и благоустройство.