В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Губернаторы еще трех регионов проведут прямые линии по рекомендации Путина

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Губернаторы еще трех регионов проведут прямые линии с населением по рекомендации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центры управления соответствующих субъектов.
Регионы проведут прямые линии по поручению Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ближайшее время с жителями намерены пообщаться главы Ростовской (Василий Голубев), Оренбургской (Денис Паслер) и Курской областей (Роман Старовойт). Отмечается, что губернаторы 11 регионов уже провели прямые линии с населением.
По данным АНО «Диалог Регионы», чаще всего россияне обращались к главам субъектов с таким вопросами, как недоступность медицинской помощи, благоустройство территории (дороги, дворы, детские площадки), выплаты для детей, вакцинация от коронавируса и строительство образовательных учреждений.
Руководители Центров управления регионов (ЦУР) Ростовской, Оренбургской и Курской областей рассказали, что жители данных субъектов через систему «Инцидент Менеджмент» обращаются к губернаторам с вопросами на те же темы: вакцинация, дорожная инфраструктура, ЖКХ и благоустройство.
Путин 7 июля рекомендовал губернаторам минимум раз в год проводить свои прямые линии с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам общения с гражданами в таком формате.
Политика,Денис Паслер,Роман Старовойт,Василий Голубев,Владимир Путин,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители