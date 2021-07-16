Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

«Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США», - пояснил министр иностранных дел России в ходе общения с журналистами на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
«В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», - пояснил он.