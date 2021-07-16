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Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

Алиса Селезнёва
1 час назад
Вывод войск США из Афганистана свидетельствует провале американской миссии в этой стране. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
США начали вывод войск из Афганистана. Президент Джо Байден пообещал, что американская армия окончательно покинет страну к концу августа. При этом эксперты уверены, что после вывода американских войск террористическое движение «Талибан», деятельность которого запрещена в России, может захватить власть в стране.
Лавров напомнил, что президент США Джо Байден объяснил уход американцев из Афганистана тем, что те «выполнили свою миссию».
«Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США», - пояснил министр иностранных дел России в ходе общения с журналистами на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует и начинает угрожать региональной стабильности.
«В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», - пояснил он.
Он назвал первоочередной задачей достижение прочного мира в Афганистане.
Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала планы США на последней неделе июля начать эвакуацию помогавших им афганцев. Мария Захарова отметила, что «такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози».
Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Талибан,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,Афганистан,Соединенные Штаты,
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