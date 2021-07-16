В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лавров рассказал о будущем Азии и дружбе с Китаем

Мария Иванова
1 час назад
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва рассматривает взаимосвязь Центральной и Южной Азии в первую очередь через призму интеграционных процессов, ускорившихся во всей Евразии. Видеозапись выступления министра опубликовало агентство Sputnik.
Лавров рассказал о будущем Азии и дружбе с Китаем
Фото: ТАССТАСС
Лавров принял участие в международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности», которая проходит 15-16 июля в Ташкенте.
Глава МИД рассказал, что Россия последовательно выступает за формирование большого партнерства в Евразии - «объединительного, интеграционного контура на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана», которое будет максимально свободным для движения товаров, капиталов, рабочей силы и услуг.
Лавров подчеркнул, что это партнерство должно быть открыто для всех без исключения стран Евразии и региональных союзов, включая Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества и АСЕАН.
Перед конференцией в «Российской газете» и китайской газете «Жэньминь Жибао» вышла статья Лаврова, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Лавров подчеркнул, что договор стал «правовой основой российско-китайского тандема - во многих смыслах более совершенного», чем военно-политические союзы времен холодной войны.
«Взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов», - написал министр.
Лавров отметил, что и Москва, и Пекин выступают за культурно-цивилизационное разнообразие современного мира. У стран прочный энергетический альянс, а их подходы к обеспечению глобальной стратегической стабильности, контролю над вооружениями и борьбе с терроризмом совпадают.
Договор выдержал проверку временем: он - «незыблемый фундамент двусторонних отношений» и остается «живым, работающим документом».
Политика,Сергей Лавров,ШОС,ЕАЭС,МИД,ИА Sputnik,"Российская газета",Москва,Китай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители