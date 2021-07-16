Памфилова прошла ревакцинацию от коронавируса

По ее словам, ЦИК придает вакцинации "огромное значение". "Понимаем, что это процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, члена комиссии, семей, близких, наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК.