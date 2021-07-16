США предложили РФ отказаться от угольных электростанций

При этом представитель Кремля указал, что сейчас невозможно полностью отказаться от угольных электростанций. «Сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то дальносрочный ориентир, это понятно, но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе», – добавил Песков.