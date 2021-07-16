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США предложили России отказаться от угольных электростанций

Деловая газета "Взгляд"
23 минуты назад
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в ходе визита в Москву поднимал тему отказа России от угольных электростанций, но на данный момент это нереально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
США предложили РФ отказаться от угольных электростанций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Заходила на встрече с Керри об этом речь, что это возможная область для сотрудничества. Мы действительно знаем, есть очень старые объекты, которые нуждаются в реновации. Соответствующая программа реализуется», – сказал он, передает ТАСС.
При этом представитель Кремля указал, что сейчас невозможно полностью отказаться от угольных электростанций. «Сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то дальносрочный ориентир, это понятно, но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе», – добавил Песков.
Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату.
Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находился с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.
Политика,Джон Керри,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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