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Песков назвал небылицей статью о помощи Кремля Трампу

Мария Иванова
15 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о решении Кремля помочь Дональду Трампу на выборах, якобы принятом в 2016 году. Об этом сообщает Russia Today.
Песков назвал небылицей статью о помощи РФ Трампу
Фото: ТАССТАСС
Песков назвал «небылицей» новую статью The Guardian, посвященную «заговору» Кремля.
«То ли газета пытается как-то себе повысить популярность, то ли газета продолжает такую оголтелую русофобскую линию», - так он прокомментировал этот материал.
Песков подчеркнул, что «это всё не соответствует и не может соответствовать правде». Он назвал публикацию The Guardian «продолжением упражнений по тотальной демонизации России и Путина».
Политика,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,The Guardian,
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