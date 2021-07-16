Песков назвал небылицей статью о помощи РФ Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о решении Кремля помочь Дональду Трампу на выборах, якобы принятом в 2016 году. Об этом сообщает Russia Today.Песков назвал «небылицей» новую статью The Guardian, посвященную «заговору» Кремля.«То ли газета пытается как-то себе повысить популярность, то ли газета продолжает такую оголтелую русофобскую линию», - так он прокомментировал этот материал.Трамп захотел снять с России санкции и развивать сотрудничествоПесков подчеркнул, что «это всё не соответствует и не может соответствовать правде». Он назвал публикацию The Guardian «продолжением упражнений по тотальной демонизации России и Путина».