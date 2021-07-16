Захарова обвинила Запад в создании проблем в Афганистане

Дипломат отметила, что на конференции тема Афганистана и "того, что с ним сотворили США, предательски бросив в сложнейший момент его истории", стала одной из доминирующих. "В своем выступлении президент Пакистана рассказал о том, что в его стране уже 3 миллиона беженцев из Афганистана. За ним очередь дошла до Борреля, представляющего как раз те страны, которые вместе с США 20 лет наводили в Афганистане порядок. И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвел всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! - написала Захарова. - В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям".