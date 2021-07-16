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Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область

RT на русском
1 час назад
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область.
Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Министр провёл совещание с руководством ГУ МВД России по Иркутской области, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.
В рамках совещания Колокольцев потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.
Он призвал организовать тесное взаимодействие между разными правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и местными органами власти.
Ранее Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России по Магаданской области и Удмуртской Республике.
Политика,Владимир Колокольцев,Госдума,МВД,Иркутская Область,Россия,
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