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Глава ДНР заявил о желании вступить в партию "Единая Россия"

ТАССиещё 7
1 час назад
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия". Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" в Донецке, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Глава ДНР захотел вступить в «Единую Россию»
Фото: ТАССТАСС
"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду", - ответил Пушилин на вопрос о том, будет ли он вступать в ряды всероссийской партии "Единая Россия".
Как сообщает ДАН, ранее в рамках форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" в Донецке открылась площадка для записи в ряды партии "Единая Россия".
Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов" проходит в Донецке при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия". Среди участников - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко. Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений РФ, ДНР и ЛНР.
Политика,Денис Пушилин,Андрей Козенко,Виктор Водолацкий,Единая Россия,Госдума,Донецк,
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