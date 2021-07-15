Глава ДНР захотел вступить в «Единую Россию»

Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов" проходит в Донецке при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия". Среди участников - первый заместитель председателя комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Водолацкий
, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко
. Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений РФ, ДНР и ЛНР.