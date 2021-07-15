Эстония высылает российского дипломата

МИД Эстонии
вызвал посла России
в Таллине Александра Петрова
и вручил ему ноту об объявлении одного из российских дипломатов персоной нон гранта, сообщает "Интерфакс". "Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях", - заявили в дипломатическом ведомстве. В министерстве выразили сожаление, что Россия заняла "недружелюбную линию" в отношениях с Евросоюзом
. Подчеркивается, что высылка российского дипломата стала ответным шагом на решение выслать эстонского консула из России. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас
пообещала дать симметричный ответ на высылку консула Марта Лятте из России. 6 июля Федеральная служба безопасности
(ФСБ) задержала Марта Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией. Российское внешнеполитическое ведомство обязало консула покинуть Россию в течение двух дней.