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Эстония высылает российского дипломата

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова и вручил ему ноту об объявлении одного из российских дипломатов персоной нон гранта, сообщает "Интерфакс". "Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях", - заявили в дипломатическом ведомстве. В министерстве выразили сожаление, что Россия заняла "недружелюбную линию" в отношениях с Евросоюзом. Подчеркивается, что высылка российского дипломата стала ответным шагом на решение выслать эстонского консула из России. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала дать симметричный ответ на высылку консула Марта Лятте из России. 6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Марта Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией. Российское внешнеполитическое ведомство обязало консула покинуть Россию в течение двух дней.
Эстония высылает российского дипломата
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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