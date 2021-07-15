"Тотальный локдаун": партия «Яблоко» обратилась к Путину

Председатель "Яблока" в письме предложил компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а всем сотрудникам "вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы".