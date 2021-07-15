"Тотальный локдаун": партия «Яблоко» обратилась к Путину

Председатель "Яблока" в письме предложил компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а всем сотрудникам "вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы".
Кроме того, полагает он, необходимо "принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства". Рыбаков считает, что данные программы, помимо расходов по заработной плате, "должны полностью покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы".