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Вице-премьер России Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве

Газета.Ru
18 минут назад
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча прошла в Координационном центре при правительстве РФ.
В ходе ее проведения обе стороны обсудили «действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки».
14 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Керри, во время которого они обсудили вопросы климата и констатировали общие интересы и близкие подходы двух стран по этой проблематике.
Ранее Керри провел переговоры по климату с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава российской дипломатии назвал визит американского представителя «весьма и весьма своевременным». Он также рассказал, что Керри проведет в Москве «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.
Керри в свою очередь заявил, что считает переговоры с Лавровым по климату «хорошим началом».
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