Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве

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Встреча прошла в Координационном центре при правительстве РФ

В ходе ее проведения обе стороны обсудили «действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки».

14 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Керри, во время которого они обсудили вопросы климата и констатировали общие интересы и близкие подходы двух стран по этой проблематике.

Глава российской дипломатии назвал визит американского представителя «весьма и весьма своевременным». Он также рассказал, что Керри проведет в Москве «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.