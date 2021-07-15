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Захарова вспомнила Жванецкого при описании ситуации в Афганистане

News.ruиещё 2
26 минут назад
Намерение США вывезти из Афганистана местных граждан, которые помогали американцам, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram фразой писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
В МИД РФ ситуацию в Афганистане описали словами Жванецкого
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так, — отметила дипломат.
В Белом доме ранее заявили, что эвакуация таких афганцев начнётся в последнюю неделю июля. Их вывезут из страны раньше, чем военные США покинут Афганистан.
Ранее стало известно, что обострение военной ситуации в Афганистане стало темой специального министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, куда отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва предсказывает Исламской Республике ещё два месяца боевых действий, после чего в стране, по российским оценкам, должен установиться новый военно-политический баланс.
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