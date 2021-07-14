В Госдуме сочли мягким приговор блогеру Билу

Первый зампред комитета Госдумы , автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил, что злостных нарушителей ПДД нужно отлавливать и наказывать публично.

Фото: ТАСС ТАСС

Наказание для блогера Эдварда Била, ставшего виновником громкого ДТП в Москве , могло быть более жестким, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Видео дня

«Приговор суда находится в рамках существующего законодательства. Блогер будет ограничен в своих действиях, ему запрещено покидать пределы своей квартиры в ночное время, нельзя без уведомления уезжать из Московской области, переезжать из квартиры и так далее. Это в принципе тоже наказание, оно прописано в статье. Некорректно критиковать суд, но я считаю, что блогер отделался легким испугом», - высказал мнение депутат.

Вячеслав Лысаков предположил, что суд вынес относительно мягкий вердикт с учетом компенсации, выплаченной виновником ДТП потерпевшей.

«Главное, что ему не дали условное наказание. Это было бы, конечно, плохим примером для остальных лихачей. Женщина получила тяжелые травмы, находилась в реанимации. Но она осталась жива. Если бы она погибла, то была бы другая квалификация. Бил выплатил компенсацию в 11 млн рублей пострадавшей, как пишут в открытых источниках. Женщина обращалась в суд с просьбой прекратить уголовное дело, но суд дело не прекратил, и, видимо, с учетом компенсации принял такое решение», - отметил он.

Собеседник «Радиоточки НСН» добавил, что блогеров, кичащихся нарушениями правил дорожного движения, следует находить по их публикациям в соцсетях и административно публично наказывать.

«Этих блогеров надо вылавливать и наказывать. Один из таких молодцев выкладывал ролики со своими безумствами на дороге, его поймали, и завели несколько административных дел. Он выглядел уже очень смирным в отличие от себя же в своих прошлых роликах. Если мозгов нет, надо им их вправлять. Надо отслеживать соцсети, отлавливать и предъявлять им за те художества и «геройства», которые они совершают и документируют. Таких ухарей надо наказывать публично, чтобы другим было неповадно!» - заключил он.

Ранее сегодня стало известно, что Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года. В рамках ограничения свободы блогеру запретили покидать жилище в вечернее и ночное время, выезжать за пределы Московской области, менять постоянное места жительства без уведомления контролирующего органа.