По его словам, инцидент с Defender, когда "британские моряки сознательно шли" на обострение, нарушив морские границы России, был "заранее спланированной провокацией, которая правомерно была пресечена".

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"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооруженных сил", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

Как отметил Попов, реакция на это событие высокопоставленных должностных лиц Великобритании вызывает недоумение. Он обратил внимание на заявления Лондона, что Британия и далее будет добиваться "свободы навигации" тем же способом.

"Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем. Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому [премьер-министру] Борису Джонсону или [главе МИД Великобритании] Доминику Раабу: что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Попов подчеркнул, что это далеко не первый случай недружественных действий со стороны Запада с применением боевых кораблей. Он в связи с этим напомнил о заходе американского эсминца John McCain в ноябре прошлого года в территориальное море РФ в акватории залива Петра Великого, а также об эпизоде у берегов Крыма в феврале 1988 года, когда сторожевому кораблю Черноморского флота "Беззаветный" пришлось идти на таран для выдворения из советских территориальных вод американского крейсера Yorktown.

Замсекретаря СБ РФ подчеркнул, что аналогичные провокационные действия США и их ближайшие союзники осуществляют и в других регионах мира.

"Наглядный пример тому - программа "Свобода судоходства". В ее рамках проводятся систематические заходы кораблей 7-го флота США в акватории Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими", - сказал Попов.

Российские либералы хотели бы, чтобы Москва проглотила оскорбление со стороны Лондона в случае с заходом британского эсминца «Дефендер» в российские территориальные воды в Черном море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

В ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» Лавров заявил, что Запад пытается повлиять на чувство патриотизма россиян через некоторых либералов в России.

«Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной», – передает ТАСС его слова.

Он напомнил о комментариях в либеральной среде во время учений российской армии недалеко от границ с Украиной.

«Учения завершились, войска разъехались по своим местам постоянной дислокации, а Запад не на своей территории, а на линии соприкосновения с Россией, со всего мира согнал десятки тысяч солдат, десятки тысяч образцов наступательной техники», – отметил министр.

По его словам, западные коллеги представили дело так, будто они пригрозили Москве, а она отвела свои войска.

«То, что это были открыто объявленные учения, завершившиеся после выполнения своих задач, никто не хочет слушать. А вот наши либералы заявили после этого: вот как произошло – позвонил Байден Путину, и тут же войска от украинской границы убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие-многие годы», – посетовал Лавров.

Он привел еще один пример высказываний, которые имеют антипатриотичный контекст. Некоторые сокрушались о хороших отношениях с Западом в 1990-е годы, когда развалился СССР, и заявляли, что если бы Россия пошла по пути Германии и Японии после Второй мировой войны, она была бы сопоставима по уровню развития гражданского общества с этими странами.

«Я думаю, больше можно ничего не рассказывать. Нам предлагалось, проиграв в холодной войне, как они считают, дать себя оккупировать и дать Западу создать нам основы нового государства», – пояснил министр.

«Патриотизм для меня – важнейшая черта. И люди, которые не чувствуют этого патриотизма сквозь века, едва ли достигнут успехов не только в дипломатии, но и в любой другой работе, которая связана с реальными задачами по развитию государства во всех областях. Будь то экономика, будь то культура, будь то военное дело», – заключил глава МИД России.

Ранее ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender около Крымского полуострова. Политик высказался в интервью журналу «Международная жизнь», передает ТАСС.

Дипломат заявил о необходимости прямо и предметно объяснять провокаторам возможные последствия их действий. Он призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не «получить по носу».

«Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море — это не то место, где такие игры допустимы», — подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, своими действиями в ситуации с эсминцем Лондон пытался подорвать российскую систему береговой обороны.

Инцидент с британским эсминцем Defender, который пересек границы России в Черном море, можно назвать частью стратегии НАТО . С таким мнением выступил обозреватель The Spectator Тим Огден.

По мнению журналиста, таким образом альянс говорит Москве о том, что хочет бросить ей вызов. При этом российская сторона также демонстрирует, что готова защищаться. Несмотря на то, что это может привести к столкновению, Огден сомневается в начале полномасштабной войны между НАТО и Россией.

«Вместе с тем это докажет, что вторая холодная война уже началась», — заявил он.

Обозреватель также объяснил действия Великобритании во время происшествия: по его словам, страна хочет «обозначить свою роль на мировой арене» после выхода из Евросоюза . Однако Лондон все же старается не допустить эскалации конфликта с Москвой.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы.

При этом журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, рассказал свою версию событий. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. Впоследствии он даже опубликовал видеорепортаж с борта эсминца, который подтвердил его заявления.

Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась.

"Те, кто это делает, понимают, что они не могут выйти победителями в этой войне — это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", — сказал российский лидер.

Он назвал инцидент провокацией и добавил, что в ней принимали участие не только британцы, но и американцы. Так, за инцидентом наблюдал самолет-разведчик ВВС США, который взлетел с авиабазы на Крите.

"Поэтому мы давали такую информацию, которую посчитали нужным", — сказал президент.