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Раскрыты подробности переговоров Лукашенко с Путиным

Lenta.ru
2 часа назад
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге обсудили масштабные учения НАТО и планы размещения военных баз на территории Украины. Подробности переговоров раскрыла пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.
Переговоры в Петербурге: Путин и Лукашенко обсудили учения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, Лукашенко и Путин обеспокоены активным взаимодействием Североатлантического альянса и Украины. Они подчеркнули единство позиций по охране национальной безопасности Белоруссии и России и заявили о готовности совместными усилиями противодействовать внешним угрозам.
Эйсмонт добавила, что президенты решили разработать совместный план противодействия западным санкциям в отношении двух стран. Важное место в переговорах также заняло обсуждение союзных программ по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, сообщила пресс-секретарь.
Она также опровергла экстренность прошедшей встречи лидеров России и Белоруссии и подчеркнула, что визит Лукашенко в Россию был запланирован в начале июля.
Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге состоялась 13 июля. Президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в этом году. Стоимость не будет проиндексирована и останется на прежнем уровне.
Также стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром. Позднее, комментируя этот вопрос, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что размер этой поддержки пока не определен.
Политика,Наталья Эйсмонт,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Россия,Беларусь,
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