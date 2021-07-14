Переговоры в Петербурге: Путин и Лукашенко обсудили учения НАТО

Эйсмонт добавила, что президенты решили разработать совместный план противодействия западным санкциям в отношении двух стран. Важное место в переговорах также заняло обсуждение союзных программ по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, сообщила пресс-секретарь.