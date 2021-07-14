"Международная повестка - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина", - перечислила пресс-секретарь темы переговоров двух президентов. Ее слова приводит агентство Белта.

Эйсмонт подчеркнула, что "здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны".

"В частности, проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", - уточнила она.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", — заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.

Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", — отметила Эйсмонт.

Белоруссия будет выполнять все обязательства перед Россией по кредитам. Такое обещание 13 июля в ходе экстренной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент республики подчеркнул, что поддержка со стороны России была очень серьёзная.

«Мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы. И будем их выполнять, чего бы нам ни стоило», — заверил Лукашенко.

В свою очередь, Владимир Путин назвал Белоруссию «надёжным и стабильным партнёром». Он указал на то, что республика обслуживает все кредиты, несмотря на пандемию коронавируса и санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к России за финансовой помощью. Правительство РФ выделило кредит в размере $1 млрд (в эквиваленте). Он предоставлялся равными частями в российских рублях. Получение кредита помогло правительству Белоруссии погасить задолженность перед «Газпромом» . Вторую часть кредита в размере $500 млн в эквиваленте Минск получил в начале июня 2021 года.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе встречи в Петербурге провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики и налогов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам. <...> Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, — цитирует агентство Пeскова.

Лидеры стран также договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России, добавил пресс-секретарь Путина.

B Кремле ранее рассказали, что лидеры должны были обсудить российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетал в Санкт-Петербург в рамках подготовки "союзного прорыва". Такое мнение выразил политолог из Минска Алексей Дзермант

Лукашенко 13 июля прилетел в Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Четвертый визит белорусского лидера в РФ за 2021 год удивил многих, так как не был анонсирован, но в Кремле указали, что поездка не была срочной и внеплановой. Переговоры президентов продолжались больше пяти часов и были посвящены двусторонним и международным вопросам.

По словам Дзерманта, частые визиты Лукашенко в Россию свидетельствуют о подготовке реальной интеграции Белоруссии с РФ в рамках Союзного государства. В первую очередь объединение ждет экономическую и оборонную области: конкретные шаги в данном направлении политолог ожидает в ближайшие месяцы. Признаком ускорения интеграции Дзермант считает слова Путина о более глубокой интеграции в ЕС, чем между РФ и Белоруссией.

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"Все эти визиты, особенно последний, говорят о том, что, как мне кажется, готовится интеграционный прорыв. Мы видим, что работа над союзными программами с объединением наших экономик и систем безопасности в один комплекс ведется, готовится, и к осени мы выйдем на подписание. Путин не зря именно сейчас поднимает этот вопрос – значит, что-то готовится", – считает Дзермант.

Также эксперт обратил внимание на контекст статьи Путина о единстве русского, украинского и белорусского народов. Лукашенко, как заметил сам президент России, поддержал его тезисы, следовательно Москва и Минск могут продемонстрировать Киеву пример мощной интеграции, основанной на общих ценностях, мировоззрении и единстве народов.

"Путин сказал, что Лукашенко хорошо воспринял его слова про один народ. Это значит, что в идейном, смысловом, мировоззренческом плане у лидеров есть взаимопонимание. Значит, мы будем готовить этот союзный прорыв и покажем украинцам, как надо дружить и строить союзы", – заявил Дзермант на YouTube-канале "Соловьев LIVE".