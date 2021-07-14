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Кремль обвинил Зеленского в передаче Украины внешним силам

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин считает, что Украиной управляют внешние силы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент не расписывается за выбор народа Украины. Он говорит, что, к сожалению, руководство страны приходит к власти с одними лозунгами и ориентировками, а в реальности проводится совсем другая линия. Кроме того, видим тезис президента, что Украина во многом отдана в управление внешним силам. Мы видим, как извне назначаются судьи на Украине и так далее. Что это, если не внешнее управление? А выбор украинского народа — это выбор украинского народа. Он голосует за политиков, которые идут с определенными лозунгами и обещаниями», — пояснил он на конференц-колле.
Ранее Путин напомнил, что на Украине закрывают общенациональные СМИ. Также он вспомнил политические убийства на Украине. По словам главы государства, киевские власти просто устраняют со сцены оппозицию.
«Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — отметил российский лидер.
Политика,Видео,Владимир Путин,ЕСПЧ,Украина,
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