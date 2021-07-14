«Президент не расписывается за выбор народа Украины. Он говорит, что, к сожалению, руководство страны приходит к власти с одними лозунгами и ориентировками, а в реальности проводится совсем другая линия. Кроме того, видим тезис президента, что Украина во многом отдана в управление внешним силам. Мы видим, как извне назначаются судьи на Украине и так далее. Что это, если не внешнее управление? А выбор украинского народа — это выбор украинского народа. Он голосует за политиков, которые идут с определенными лозунгами и обещаниями», — пояснил он на конференц-колле.