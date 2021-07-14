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"Это будет катастрофа": Политолог о втягивании России в конфликт в Афганистане

Елена Прошина
45 минут назад
Политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с "Рамблером" прокомментировал заявление директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова о контактах российской стороны с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан».
Ранее Кабулов сообщил, что Москва вынуждена общаться с талибами из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе. По его словам, если бы Россия не начала семь лет назад устанавливать контакты с талибами и «доводить до них свои озабоченности и интересы», то сейчас вести переговоры было бы очень сложно.
"Это очень разумная позиция Замира Кабулова. Я очень редко хвалю какое-либо начальство, особенно занимающееся внешней политикой, но его действия говорят о том, что человек прекрасно владеет ситуацией, понимает ее. И контакты с "Талибаном" - это была его инициатива", - отметил Багдасаров.
Вместе с тем специалист отметил, что втягивание России в конфликт в Афганистане, в чем заинтересованы американцы, может обернуться катастрофой.
"С талибами нужно договариваться по двум вопросам. Первое - это прекращение выращивания наркотиков. Не только опиумного мака, но и других растений, из которых потом делаются синтетические наркотики. Вторая задача - стабильность на афгано-таджикской границе. С тем, чтобы нас не втянули в конфликт разные структуры, например американцы, которые будут очень заинтересованы в том, чтобы мы втянулись в этот конфликт. Украина, Южный Кавказ, плюс это - для нас это будет катастрофа. На Южном Кавказе нас Турки по полной программе выталкивают, плюс ситуация с НАТО на западе, у нас с Сирией вопрос не закрыт... Если мы втянемся в конфликт в Афганистане - кому это надо? Мы не Советский Союз, и тот не мог позволить себе столько конфликтов", - добавил он.
Политика,Видео,Замир Кабулов,Семен Багдасаров,Талибан,НАТО,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,Афганистан,
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