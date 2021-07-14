"Это будет катастрофа": Политолог о втягивании России в конфликт в Афганистане

"Это очень разумная позиция Замира Кабулова. Я очень редко хвалю какое-либо начальство, особенно занимающееся внешней политикой, но его действия говорят о том, что человек прекрасно владеет ситуацией, понимает ее. И контакты с "Талибаном" - это была его инициатива", - отметил Багдасаров.
"С талибами нужно договариваться по двум вопросам. Первое - это прекращение выращивания наркотиков. Не только опиумного мака, но и других растений, из которых потом делаются синтетические наркотики. Вторая задача - стабильность на афгано-таджикской границе. С тем, чтобы нас не втянули в конфликт разные структуры, например американцы, которые будут очень заинтересованы в том, чтобы мы втянулись в этот конфликт. Украина, Южный Кавказ, плюс это - для нас это будет катастрофа. На Южном Кавказе нас Турки по полной программе выталкивают, плюс ситуация с НАТО на западе, у нас с Сирией вопрос не закрыт... Если мы втянемся в конфликт в Афганистане - кому это надо? Мы не Советский Союз, и тот не мог позволить себе столько конфликтов", - добавил он.